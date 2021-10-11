«التعليم»: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي كورونا إلى «الانتساب»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، توجيهاً إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى (التعليم عن بعد أو الانتساب)، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

وشددت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات و الاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة ٣٠ يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

واستثنت وزارة التعليم، من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

يذكر أن وزارة التعليم، قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعين بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين.