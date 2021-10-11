الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حرمان طلاب المسارات ممن تجاوز غيابهم 25%؜ دون عذر من اختبارات الدور الأول

حرمان طلاب المسارات ممن تجاوز غيابهم 25%؜ دون عذر من اختبارات الدور الأول
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم على حرمان الطالب في المرحلة الثانوية بنظام المسارات، ممن بلغ غيابه 25٪؜ من عدد الحصص دون عذر، أو 50٪؜ بعذر، من دخول اختبارات الدور الأول.

وأوضحت الوزارة في تعميم، بحسب “عكاظ”، أنه من الضروري التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب، وفي حالة بلوغ الطالب النسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي يعتبر الطالب محروما، مما يمنعه من دخول اختبار الدور الأول، ويختبر في الثاني من 100 درجة ويتم معاملته منتسبا لا منتظما.

وبينت أن توزيع حصص نسب الغياب في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا، و١١ حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا.

وأشارت إلى أن الغياب بعذر أو دون عذر يمثل 50٪؜ من إجمالي عدد الحصص، ويكون 28حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وجاء تخصيص الدرجات كالتالي: 100درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي منها 60درجة لأعمال المستوى و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعا خاصا، مشيرة إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية والقرآن والتفسير والحديث والتربية الصحية والبدنية والتفكير الناقد والدارسات الاجتماعية والتربية المهنية.

مواد ذات صلة

«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السابع لجميع المراحل

«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السابع لجميع المراحل

«التعليم» تلزم منسوبيها بضرورة تغيير نطاقات بريدهم الإلكتروني

«التعليم» تلزم منسوبيها بضرورة تغيير نطاقات بريدهم الإلكتروني

«التعليم»: 3 متطلبات أساسية لنجاح طلاب نظام «المسارات الجديد»

«التعليم»: 3 متطلبات أساسية لنجاح طلاب نظام «المسارات الجديد»

توجيه عاجل من التعليم بشأن الزي الرسمي في الجامعات

توجيه عاجل من التعليم بشأن الزي الرسمي في الجامعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>