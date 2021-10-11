حرمان طلاب المسارات ممن تجاوز غيابهم 25%؜ دون عذر من اختبارات الدور الأول

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أكدت وزارة التعليم على حرمان الطالب في المرحلة الثانوية بنظام المسارات، ممن بلغ غيابه 25٪؜ من عدد الحصص دون عذر، أو 50٪؜ بعذر، من دخول اختبارات الدور الأول.

وأوضحت الوزارة في تعميم، بحسب “عكاظ”، أنه من الضروري التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب، وفي حالة بلوغ الطالب النسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي يعتبر الطالب محروما، مما يمنعه من دخول اختبار الدور الأول، ويختبر في الثاني من 100 درجة ويتم معاملته منتسبا لا منتظما.

وبينت أن توزيع حصص نسب الغياب في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيا، و١١ حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيا.

وأشارت إلى أن الغياب بعذر أو دون عذر يمثل 50٪؜ من إجمالي عدد الحصص، ويكون 28حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وجاء تخصيص الدرجات كالتالي: 100درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي منها 60درجة لأعمال المستوى و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعا خاصا، مشيرة إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية والقرآن والتفسير والحديث والتربية الصحية والبدنية والتفكير الناقد والدارسات الاجتماعية والتربية المهنية.