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توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة ممطرة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأوضح أن الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، مشيراً إلى أن موسم الوسم لهذا العام سيبدأ يوم السبت 1443/3/10هـ.

درجات الحرارة

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