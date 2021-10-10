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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ولاية هاواي الأمريكية

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ولاية هاواي الأمريكية
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 تواصل- وكالات: 

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاواي الأمريكية، في ساعة متأخرة ليل الأحد- الإثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بشدة 6.2 درجة ضرب منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي.

وقالت الهيئة، إن الزلزال كان على عمق 35  كيلومترا وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبي ناليهو.

وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي إنه ليس هناك تحذير بعد الزلزال.

ولم يتم الإعلان عن خسائر مادية أو بشرية بعد.

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