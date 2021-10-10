الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الطلاب يتمتعون بأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي

الطلاب يتمتعون بأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي
0

تواصل – فريق التحرير:

يتمتع الطلاب والطالبات نهاية هذا الأسبوع بأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي، حيث توافق يومي الأحد والاثنين المقبلين بالإضافة ليومي الجمعة والسبت.

بينما كانت إجازة نهاية الأسبوع العادية مدتها يومين فقط هما الجمعة والسبت اللذين يعدّان إجازة رسمية في كافة أنحاء المملكة، فإن إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدتها أربعة أيام، تبدأ من الأربعاء وحتى السبت، أو من الجمعة وحتى الاثنين، وفي الأسابيع التي يحصل الطلاب فيها على إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدة الأيام الدراسية في هذه الأسابيع ثلاثة أيام فقط، وليست خمسة أيام كما هو الحال في الأيام العادية.

ويحصل الطلاب على أول إجازة نهاية أسبوع ممتدة في السابع عشر من أكتوبر 2021 الموافق الحادي عشر من ربيع الأول 1443 ويوم الأحد، أي أن الإجازة الفعلية للطلاب تبدأ من نهاية يوم العمل يوم الخميس الموافق لـ الرابع عشر من أكتوبر 2021 ويستمر حتى نهاية يوم السابع عشر من أكتوبر ، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين الثامن عشر من أكتوبر 2021 الموافق الثاني عشر من ربيع الأول 1443.

وكان وزير التعليم قد أعلن أن زيادة عدد الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي يأتي بهدف كسر الجمود الذي قد يعاني منه الطالب بسبب طول العام الدراسي.

وأكدّ بأن النظام الجديد يحرص على مصلحة الطلاب من خلال منحهم إجازات متنوعة خلال العام الدراسي لتخفيف العبء الدراسي عليهم

وتبلغ مدة إجازة نهاية الأسبوع المطولة حوالي أربعة أيام أو ثلاثة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أو تبدأ من الخميس، أو الجمعة والسبت والأحد والاثنين أو تنتهي الأحد فقط بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم.

مواد ذات صلة

«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السابع لجميع المراحل

«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السابع لجميع المراحل

«التعليم» تلزم منسوبيها بضرورة تغيير نطاقات بريدهم الإلكتروني

«التعليم» تلزم منسوبيها بضرورة تغيير نطاقات بريدهم الإلكتروني

«التعليم»: 3 متطلبات أساسية لنجاح طلاب نظام «المسارات الجديد»

«التعليم»: 3 متطلبات أساسية لنجاح طلاب نظام «المسارات الجديد»

أول تعليق من «جامعة طيبة» على إساءة عضو هيئة تدريس لأحد الطلاب

أول تعليق من «جامعة طيبة» على إساءة عضو هيئة تدريس لأحد الطلاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>