الطلاب يتمتعون بأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي

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يتمتع الطلاب والطالبات نهاية هذا الأسبوع بأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي، حيث توافق يومي الأحد والاثنين المقبلين بالإضافة ليومي الجمعة والسبت.

بينما كانت إجازة نهاية الأسبوع العادية مدتها يومين فقط هما الجمعة والسبت اللذين يعدّان إجازة رسمية في كافة أنحاء المملكة، فإن إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدتها أربعة أيام، تبدأ من الأربعاء وحتى السبت، أو من الجمعة وحتى الاثنين، وفي الأسابيع التي يحصل الطلاب فيها على إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدة الأيام الدراسية في هذه الأسابيع ثلاثة أيام فقط، وليست خمسة أيام كما هو الحال في الأيام العادية.

ويحصل الطلاب على أول إجازة نهاية أسبوع ممتدة في السابع عشر من أكتوبر 2021 الموافق الحادي عشر من ربيع الأول 1443 ويوم الأحد، أي أن الإجازة الفعلية للطلاب تبدأ من نهاية يوم العمل يوم الخميس الموافق لـ الرابع عشر من أكتوبر 2021 ويستمر حتى نهاية يوم السابع عشر من أكتوبر ، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين الثامن عشر من أكتوبر 2021 الموافق الثاني عشر من ربيع الأول 1443.

وكان وزير التعليم قد أعلن أن زيادة عدد الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي يأتي بهدف كسر الجمود الذي قد يعاني منه الطالب بسبب طول العام الدراسي.

وأكدّ بأن النظام الجديد يحرص على مصلحة الطلاب من خلال منحهم إجازات متنوعة خلال العام الدراسي لتخفيف العبء الدراسي عليهم

وتبلغ مدة إجازة نهاية الأسبوع المطولة حوالي أربعة أيام أو ثلاثة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أو تبدأ من الخميس، أو الجمعة والسبت والأحد والاثنين أو تنتهي الأحد فقط بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم.