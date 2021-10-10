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تنويه مهم من «الصحة» بشأن حالات «توكلنا» الجديدة.. 8 حالات بينها الحجر

تنويه مهم من «الصحة» بشأن حالات «توكلنا» الجديدة.. 8 حالات بينها الحجر
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تنويها مهما بشأن تعديل الحالات الصحية في تطبيق توكلنا، والتي يبدأ ظهورها على التطبيق اليوم.

وتضمنت الحالات الجديدة 8 حالات تكشف الحالة الصحية لحامل التطبيق تشمل (محصن، غير محصن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، مصاب، مخالط، حجر مؤسسي، حجر منزلي).

وبدأ صباح اليوم (الأحد)، بشكل رسمي تنفيذ قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وكذلك حضور النشاطات والمناسبات، سوى للمُحصنين بجرعتين من اللقاحات المُضادة لـ”كورونا”.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المُعتمدة من وزارة الصحة سيتم تطبيقه عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية.

ونوهت إلى أن ذلك يشمل أيضاً دخول المناسبات العلمية أو الاجتماعية، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وشددت على أنه يُستثنى من هذا القرار الفئات المُستثناة من أخذ اللقاح وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

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