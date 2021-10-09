مدير مكتب ولي العهد ينشر فيديو وصية غازي القصيبي رحمه الله

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نشر بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيديو يتضمن وصية السفير الدبلوماسي والوزير الراحل غازي القصيبي الذي رحل 15 أغسطس 2010، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وجاء في الفيديو “التسجيل الصوتي” بصوت الراحل “القصيبي” قوله :” يجب أن يكون لدينا أمل بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا ووطننا وشبابنا”.

وتابع :” لا تنسوا أبدا .. هذه منطقة البيت الحرام ومكة المكرمة.. من هنا انطلق الآلاف ونشروا الحضارة في ثلاث أرباع العالم.. نحن أبنائهم وأحفادهم هذه الجدوى لن تمت”.

وأضاف “القصيبي” :” لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي.. نحن لسنا حضارة هامشية ولا حضارة فرعية ولا حضارة في غابات الأمازون (مع احترامي).. نحن أمة ظلت لمدة أكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء.. في الفكر والعلم والتقنية”.

واستطرد في التسجيل الصوتي :” مرت علينا أوضاع.. الدنيا هبوط وصعود.. ولكننا بإذن الله لدينا القدرة والأمل في أن نعود.. وكما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد بن فيصل: مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول”.