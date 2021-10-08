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متحدث الأرصاد يفسر ظاهرة شواطئ جازان: شاهقة مائية (فيديو)

متحدث الأرصاد يفسر ظاهرة شواطئ جازان: شاهقة مائية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

فسَر المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، الظاهرة الجوية التي تعرضت لها شواطئ منطقة جازان خلال الساعات الماضية.

وأكد أن الظاهرة الجوية التي تشهدها المنطقة تُسمى “شاهقة مائية”.

وأوضح أن هذه الظاهرة تتكون غالبًا بمرور الهواء البارد فوق المياه الدافئة، مؤكدًا أنها تكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة.

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة غدً السبت على جازان خاصة على المرتفعات ، بينما بلغت كمية الأمطار المسجلة اليوم الجمعة على مرصد مطار جازان وصلت إلى 41 ملم.

 

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