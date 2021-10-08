رئيس الوزراء اللبناني: المملكة قبلتي السياسية والدينية

تواصل – وكالات :

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المملكة بالنسبة له هي قبلته السياسية والدينية، وذلك ردا على سؤال حول فتح أبواب المملكة أمامه.

وفي بيان للحكومة اللبنانية، أكد ميقاتي أن حكومته تسعى لحل المشاكل التي يعيشها المواطنين، بحسب “سبوتنيك”.

وعن علاقته مع المملكة العربية السعودية، أوضح ميقاتي أن المملكة هي قبلته السياسية والدينية، مشيرا إلى أنها لم تقفل أبوابها أمامه.

وفي سياق آخر، علق ميقاتي على تهديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قائلا إنه لا شيء مؤكدا في هذا الموضوع، لكن اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لأننا نريد الوصول الى الحقيقة.