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الإطاحة بمواطن اعتدى على «مسن» بالضرب المبرح ووجه له عبارات عنصرية بالدمام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على رجل مسن بالضرب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

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