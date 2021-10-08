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خروج قطارات عن مسارها وتفجر أنابيب المياه.. مشاهد صادمة لزلزال اليابان (فيديو)

خروج قطارات عن مسارها وتفجر أنابيب المياه.. مشاهد صادمة لزلزال اليابان (فيديو)
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال قوي، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو من دون أن تصدر السلطات تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأفادت تقارير إعلامية مختلفة من طوكيو، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من طوكيو.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بوزارة الشؤون الإدارية والاتصالات اليابانية، إن عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب طوكيو أمس ارتفع إلى 52 شخصا.

وذكرت الوكالة، أن غالبيتهم أصيبوا بكدمات نتيجة السقوط أثناء الهزات الأرضية، لكن هناك عدة أشخاص أصيبوا بشكل جدي – كسور أو إصابات خطيرة من الأثاث المتساقط.

وأشارت الوكالة، إلى أن أكبر عدد من الإصابات وقع في محافظتي سايتاما وتشيبا المجاورتين. وأضافت أن عدة خطوط للقطار الفائق السرعة توقفت عن العمل جراء الزلزال.

ونشرت “قناة العربية” مشاهد صادمة لقطارات قد خرجت عن مسارها وأنابيب مياه تفجّرت إثر الزلزال.

 

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