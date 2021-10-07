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سقوط أول حالة وفاة في اليمن ضحية «شاهين» وصور الدمار تتصدر المشهد

سقوط أول حالة وفاة في اليمن ضحية «شاهين» وصور الدمار تتصدر المشهد
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تواصل- وكالات:

أعلنت وسائل إعلام محلية عن سقوط أول حالة وفاة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، إثر صعقة كهربائية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربتها، بفعل تأثيرات إعصار “شاهين”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات ترصد مشاهد دمار في محافظة حضرموت، حيثاجتاحت السيول الشوارع وجرفت سيارات، وتضررت عشرات المنازل.

فيما أكد مسؤول حكومي في المحافظة أن الأمطار تسببت في “إلحاق الأضرار بالشوارع والمحلات التجارية وشبكة الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ودخول كميات من المياه للمنازل”.

وأوضح المسؤول أن الأمطار والسيول تسببت “بجرف عشرات المركبات وبانهيارات على بيوت السكان”، بالإضافة إلى وفاة شاب بسبب صعقة كهربائية.

 

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