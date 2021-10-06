الديون تهدد أمريكا

تواصل- وكالات:

دقت وزارة الخزانة الأمريكية ناقوس الخطر، بسبب تخلفها عن سداد ديونها مما قد يطلق العنان لركود جديد مع اقتراب مهلة 18 أكتوبر النهائية.

وبحسب “الفرنسية”، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، على “سي إن بي سي”، “أتوقع تماما أن يؤدي ذلك إلى ركود”، في تعليقها عما قد يصبح تخلفا غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت تدور سجالات بين المشرعين على رفع سقف الدين.

فيما حذّر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام، وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً، فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني “قريباً جداً” تصنيف الديون الأمريكية.

وقال شومر أمام الصحافيين إنّه “منذ الآن تقول وكالات التصنيف إنّه من الممكن أن تخفّض (التصنيف الائتماني للولايات المتحدة) حتّى قبل 18” الجاري.

وحذّر من أنّ هذا الأمر إن حصل “ستكون كلفته باهظة على المستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي”، مشيراً إلى أنّ خفض التصنيف قد يحصل “قريباً جداً”.

وأمس قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن العجز التجاري ارتفع 4.2 % إلى 73.3 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدأت الحكومة رصد بيانات العجز التجاري.