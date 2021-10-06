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«الصحة»: 4 متحورات لـ«كورونا» تثير القلق وجرعتي لقاح تحمي من الخطر

«الصحة»: 4 متحورات لـ«كورونا» تثير القلق وجرعتي لقاح تحمي من الخطر
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيرس كورونا والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات، بعضها يُثير القلق لنشاطه المتزايد، نُواجهه بإذن الله بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا.

وبينت وزارة الصحة، أن التحور في الفيروس يغير من شكله وطبيعته ويزيد من قدرته على إحداث ضرر أشد أو أعراض أشد أو في سرعة الانتشار وهناك 4 متحورات رئيسية مثيرة للقلق وهي “ألفا، بيتا، جاما، دلتا (دلتا هو السائد في العالم الآن)”.

 

 

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