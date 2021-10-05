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تنبيه مهم من الدفاع المدني لأهالي مكة بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة

تنبيه مهم من الدفاع المدني لأهالي مكة بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهاً لأهالي منطقة مكة المكرمة بشأن هطول أمطار رعدية.

وقال الدفاع المدني أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثامنة مساءاً، تشمل أضم، العرضيات، بني يزيد، قيا، ميسان، يلملم.

وأضاف أنه يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ وسيول وتساقط للبرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

كما توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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