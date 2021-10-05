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أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها لأول مرة منذ 3 سنوات

أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها لأول مرة منذ 3 سنوات
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تواصل – وكالات:

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في 3 سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلنت مجموعة “أوبك+” التمسك بسياسة الإنتاج الحالية.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 2.5 بالمئة أمس الاثنين، بحسب رويترز.

فيما وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+”، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

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