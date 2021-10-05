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التفاصيل الكاملة لأزمة «مواقع التواصل» من البداية وحتى الحل واعتذار «فيسبوك»

التفاصيل الكاملة لأزمة «مواقع التواصل» من البداية وحتى الحل واعتذار «فيسبوك»
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تواصل – فريق التحرير:

فوجئ مستخدموا مواقع التواصل حول العالم ، مساء الاثنين ، بتعطل كافة التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك، منها موقع فيسبوك نفسه ومنصة إنستقرام وتطبيق المراسلة الأشهر واتساب.

في البداية تعرض موقع “فيسبوك” لعطل فني، وذكر موقع “Down Detector” الذي يرصد انقاطات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى “فيسبوك”، وأضاف الموقع أن المشكلة تؤثر بصورة عالمية.

وأفادت صحيفة “ذا إنكوايرر” أنها تلقت تقارير من مستخدمين تفيد أن “فيسبوك” ومواقع “إنستغرام” و”فيسبوك ماسنجر” و”واتسآب” تعرضت لأعطال.

وفي تغريدة عبر موقع “تويتر”، بالإنجليزية، قالت “فيسبوك” :” نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.

وفي رد فعل طريف فاجأ الحساب الرسمي لموقع “تويتر” الجميع بتغريدة تبدو أنها “كيدية ساخرة”، يرحب فيها بالجميع، وهم الذين فروا من “واتساب” بعد تعطله بشكل كامل، وقال “تويتر” في تغريدته، : “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.

وكانت المفاجأة، في دخول حساب “واتساب” على الخط والتعليق لإثبات تواجده، حيث كتب :” hello – مرحبًا”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع التغريدة والرد، معتبرين أنها مناوشات طريفة بين التطبيقين.

وفي تطور للأحداث، أفادت شبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أنها تنظر إذا ما كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي.

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيسبوك” استبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك “أجرى تغييرًا على ما يبدو صباح يوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة”.

وبسبب توقف موقع فيسبوك وغيره من التطبيقات بشكل مفاجيء على مستوى العالم، قالت وكالة بلومبيرغ إن ثروة “مارك زوكربيرغ” مالك شركة فيس بوك انهارت بمقدار 7 مليارات دولار حتى الآن، وذلك بسبب العطل المستمر لتطبيقات فيس بوك منذ ساعات.
وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

كما هبط سهم شركة فيسبوك 5.8% و وصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

بعد ذلك تطورت الأحداث سريعًا، حيث اشتكى عدد كبير من مستخدمى “سناب شات”” من مشاكل تقنية في التطبيق، ورصدت وكالات أنباء بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق “سناب شات”، بعد فيسبوك وانستغرام.

وبعد محاولات حثيثة عادت مواقع وتطبيقات  فيسبوك وواتساب وإنستغرام للعمل مجدداً  في الولايات المتحدة بعد تعطل لأكثر من 6 ساعات، كما بدأت العودة تدريجيا للمواقع في بعض الدول الأخرى، بعدها عاد تطبيق إنستقرام للعمل مجدداً لدى كثير من المستخدمين في المملكة. بعد انقطاع استمر لنحو 6 ساعات.

ومع نهاية الأزمة وجهت شركة فيسبوك رسالة لجمهورها وملايين المتابعين لها حول العالم، عقب الانقطاع المفاجيء للشركة وخدماتها.

وأعلنت الشركة في تغريدة لها على تويتر عودة خدماتها إلى العمل مجدداً بعد توقف دام ساعات بسبب عطل فني.

وأضافت الشركة في تدونتها: “نحن آسفون للمجتمع الكبير من الناس والأعمال الذين يعتمدون علينا حول العالم.. عملنا بكل جهد لاستعادة تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإعلان أنها تعود الآن.. شكراً لصبركم”.

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