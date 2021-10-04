الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرئي والمسموع» تغلق 34 منشأة وتضبط 13 ألف مادة مخالفة في منطقتين

«المرئي والمسموع» تغلق 34 منشأة وتضبط 13 ألف مادة مخالفة في منطقتين
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 34 منشأة إعلامية مخالفة لأنظمتها ولوائحها، وضبطت أكثر من 13 ألف مادة غير نظامية خلال حملة ميدانية في منطقتي عسير ونجران.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي انها نفذت 215 جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت الإعلامية بالمعايير والأنظمة المنصوص عليها، رصدت خلالها 86 منشأة مخالفة تنوعت مخالفاتها ما بين (مزاولة النشاط بدون ترخيص، أو انتهاء صلاحية الترخيص أو عدم مطابقة اللوحة الخارجية لمسمى الترخيص)، أغلقت منها 34 منشأة، إضافة إلى مصادرتها 13,965 مادة غير نظامية من بينها 4,813 قرصًا مضغوطًا مقرصنًا (CD)، و 91 ذاكرة USB، و15 جهازًا للنسخ، و 655 لعبة إلكترونية غير مصنفة عمريًا من قبل الهيئة.

وشددت على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها والتقيد بالتصنيف العمري المعتمد لديها، مع ضرورة احترام الملكية الفكرية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: (اضغط هنا) ، أو الرقم الموحد 920004242.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «مرور خميس مشيط» بشأن غلق إحدى الطرق

تنبيه مهم من «مرور خميس مشيط» بشأن غلق إحدى الطرق

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران

 مشاهد بديعة في «أبها» مع هطول الأمطار (فيديو)

 مشاهد بديعة في «أبها» مع هطول الأمطار (فيديو)

«مكافحة المخدرات»: القبض على مواطن بحوزته 51 كيلو جراماً «حشيش» في نجران

«مكافحة المخدرات»: القبض على مواطن بحوزته 51 كيلو جراماً «حشيش» في نجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة