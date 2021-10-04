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(فيديو متداول).. سيارة تقتحم مطعما بجدة

(فيديو متداول).. سيارة تقتحم مطعما بجدة
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تواصل – فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل تواصل الاجتماعي يظهر اقتحام سيارة لأحد المطعم بجدة.
ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عدم سيطرة قائد المركبة على قيادة السيارة، والتي اقتحمت واجهة المطعم واستقرت في الداخل، وحطمت محتويات المكان الذي كان يتواجد فيه عدد من رواد المطعم.
وبحسب الفيديو فلم يتم تسجيل إصابات، حيث ظهر أحد الأشخاص، بعد اقتحام السيارة للمطعم وهو يردد قائلا :” سلامة الأرواح”.
وبالرغمن من تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسنّ لتواصل صحة التحقق من الفيديو، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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