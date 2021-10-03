بعد «لا بالما» الإسبانية.. مشاهد مرعبة لحمم بركانية  بـ «هاواي» الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

تصدرت مشاهد الحمم البركانية التي انفجرت في بركان “لابالما” الإسبانية وسائل الإعلام عى مدار الأيام الماضية، والتي كشفت عن مشاهد وخسائر مرعبة، بسبب الحمم البركانية.

ومنذ أيام ثار بركان “كيلاويا” في جزيرة هاواي، وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي وأكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم، الأمر الذي نتج عنه مشاهد لحمم بركانية مرعبة.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خروج الحمم من جزيرة هاواي الأمريكية في المحيط الهادي، حيث بدا المنظر مرعبا، وذلك مع تصوير مقرّب عبر طائرة درون.