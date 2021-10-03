الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو مرعب.. لحظة انفجار «مجمع كهرباء» في عمان نتيجة الإعصار

فيديو مرعب.. لحظة انفجار «مجمع كهرباء» في عمان نتيجة الإعصار
0

تواصل- فريق التحرير:

يواصل إعصار شاهين، اجتياح مناطق ساحلية بسلطنة عمان مخلّفاً دماراً كبيراً في البنية الأساسية والمنازل والطرق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق لحظة انفجار مجمع كهرباء بولاية الرستاق في عُمان، وذلك بسبب إعصار شاهين.

ويظهر في الفيديو لحظات انفجار المجمع بشكل مرعب، وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن الولاية العمانية.

وتفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو داعين بالسلامة لكل الشعب العماني وأن يمر هذا الإعصار بأمان على الجميع، معبرين عن تعاطفهم مع السلطنة في ما تواجهه من إعصار مدمر.

 

مواد ذات صلة

حسين القحطاني: هذه المناطق الأكثر تأثراً في المملكة بإعصار «شاهين» غدًا

حسين القحطاني: هذه المناطق الأكثر تأثراً في المملكة بإعصار «شاهين» غدًا

عاجل.. غرق سفينة بميناء السلطان قابوس نتيجة إعصار شاهين

عاجل.. غرق سفينة بميناء السلطان قابوس نتيجة إعصار شاهين

انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما

انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما

«شاب يتزلج» وصياد «يناطح الإعصار»..أغرب المشاهد من قلب «شاهين» بعمان

«شاب يتزلج» وصياد «يناطح الإعصار»..أغرب المشاهد من قلب «شاهين» بعمان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>