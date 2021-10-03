ضبط يمنيين انتحلا صفة «موظف حكومي» لسلب العمالة بجازان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، انتحلا صفة موظف حكومي بهدف سلب العمالة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، لانتحالهم صفة موظف حكومي وسلب العمالة الوافدة بمحافظة أبوعريش، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.