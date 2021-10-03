تداولات 8.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً واتخفاضاً في تداول

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضًا 42.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11453.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ونسيج، وسيرا، والتموين، تشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، والاتصالات السعودية، وعسير، والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 11.11% و 4.22% .

فيما كانت أسهم شركات سيرا، وكيان السعودية، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وسيرا، والراجحي، وكيان السعودية، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 34.33 نقطة ليقفل عند مستوى 23686.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 1327 صفقة.