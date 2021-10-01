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أمريكية تتخلص من طفليها بطريقة بشعة لإرسالهما إلى الجنة

أمريكية تتخلص من طفليها بطريقة بشعة لإرسالهما إلى الجنة
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تواصل – وكالات:

أقدمت سيدة في مدينة فينكس الأمريكية، على ارتكاب جريمة بشعة في حق طفليها، إذ أطلقت النار على طفلة تبلغ من العمر عامين، وطفل آخر يبلغ من العمر 6 أعوام، مشيرة إلى أنها تريد أن «ترسلهم إلى الجنة».

وقالت شرطة فينكس إن إستر كاليخاس (24 عاما) اتصلت بزوجها وأفراد أسرتها الآخرين لتقول إنها أطلقت النار على الأطفال، فقام هؤلاء بدورهم بالاتصال بالشرطة التي حضرت متأخرة مع الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قد نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الفتاة توفيت في وقت لاحق، بينما أصيب الطفل بإصابات بالغة.

وقد اعترفت كاليخاس بإطلاق النار على طفليها “لأنها أرادتهما أن يذهبا إلى الجنة”، وقالت للمحققين إنها خططت لقتل نفسها بعد ذلك، لكنها لم تتمكن من إعادة تحميل البندقية.

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