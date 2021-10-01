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ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط وارتكبوا مخالفات في أحد شوارع جازان (فيديو)

ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط وارتكبوا مخالفات في أحد شوارع جازان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، عن ضبط قائدي عدد من المركبات قاموا بالتفحيط وممارسات مخالفة للأنظمة في أحد الشوارع في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.

وأوضحت الإدارة أنها أوقفت أصحاب المركبات المخالفة، وأحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ياتي ذلك بعد رصد مقطع فيديو أظهر قيام عدد من أصحاب المركبات بالتجمهر ليلاً في أحد الشوارع بالمحافظة، حيث قاموا بممارسة التفحيط وارتكاب عدد من المخالفات المرورية.

 

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