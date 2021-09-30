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الإرياني: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب «جريمة حرب»

الإرياني: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب «جريمة حرب»
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تواصل – فريق التحرير:

وصف وزير الإعلام اليمني، الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية بمأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة، بأنه عمل انتقامي جبان، ويرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وأضاف، عبر حسابه في “تويتر”، أن مديرية العبدية الصامدة جنوب محافظة مأرب تضم (5100) أسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، فروا من بطش مليشيا الإرهاب الحوثية بحثا عن ملاذ آمن، ويعانون ظروف مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بإدانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، والضغط لوقف استهداف المدنيين وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.

 

 

 

 

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