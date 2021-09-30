«المياه الوطنية»: 5 خطوات للإبلاغ عن تسرب الشبكة

11:25

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ».. تلاوة للشيخ «السديس» بالمسجد الحرام