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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المياه الوطنية»: 5 خطوات للإبلاغ عن تسرب الشبكة

«المياه الوطنية»: 5 خطوات للإبلاغ عن تسرب الشبكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وخطوات الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق المعتمد من الشركة.

وأشار حساب العناية بالعملاء في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

2- صديق المياه.

3- التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها.

4- نوع ووصف الحالة.

5- وأخيرا الضغط على إرسال ..

ويمكن تحميل تطبيق المياه الوطنية كالتالي:

• لمستخدمي  Android من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

• لمستخدمي   IOS من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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