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أول صور للمتهمين بخطف عاملين من محطة وقود بحائل (فيديو)

أول صور للمتهمين بخطف عاملين من محطة وقود بحائل (فيديو)
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 تواصل- فريق التحرير:

نشر “سناب الداخلية” مقطع فيديو وثق لحظة القبض على الجناة الثلاثة، بعدما قاموا بخطف عاملين من محطة وقود بحائل، وذلك في وقت قياسي من عملية الخطف.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، قد صرح أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأضاف أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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