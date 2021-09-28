الأمير محمد بن مشعل يجري عملية جراحية مدتها 3 ساعات.. ووالده: «لا نستغني عن دعائكم»

تواصل – فريق التحرير:

أجرى الأمير محمد بن مشعل بن محمد بن سعود، في الساعات الماضية، عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وتكللت بالنجاح.

وغرد الأمير مشعل بن محمد، عبر حسابه في تويتر، أن العملية الجراحية تكللت مبدئيا بالنجاح، وأن نجله استعاد وعيه، حيث طلب من الجميع الدعاء له.

وأضاف الأمير مشعل :” أبشركم أحبائي أن الله تقبل دعائنا كلنا، وأن الابن محمد بن مشعل بن محمد، فاق من البنج بعد عملية استغرقت ٣ ساعات، ومبدئيا العملية بحول الله ناجحة بإذن الله، ولا نستغني عن دعائكم الذي نفعنا الله به ولأمثاله من المحتاجين للدعاء”.

وتفاعل محبو الأمير ونشطاء تويتر مع تديونته، حيث دعوا للأمير بالشفاء العاجل وألا يصيبه أي مكروه، وأن يتم شفاؤه وينعم عليه بالصحة والعافية.