تعيين بنوك لهيكلة التمويل المستدام.. قريباً إصدارات جديدة للسندات الخضراء بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إن المملكة ستعلن قريبا إصدارات جديدة من السندات الخضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة.

وأوضح المديني بحسب الاقتصادية، على هامش مؤتمر القطاع المالي، أمس، أنه تم تعيين بنوك لعملية هيكلة إطار التمويل المستدام التي أعلن عنها قبل نحو ثلاثة أسابيع، وستبدأ بالسندات الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل في حينه.

وأضاف خلال جلسة “منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة” في المؤتمر، أن المملكة تستهدف في توجهها الاستراتيجي أن يكون التمويل المستدام قناة أساسية من قنوات التمويل للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين إلى أن حجم التمويل المتوقع سيكون بكل تأكيد بناء على أوضاع السوق وخطط الاقتراض للأعوام المقبلة.

وأضاف “سيتم إتمام خطة الاقتراض البالغة قيمتها 124 مليار ريال في عام 2021″، مبينا أن التمويل تجاوز 100 مليار ريال منذ بداية العام حتى سبتمبر الجاري، على أن يتم استكمال باقي عمليات التمويل خلال الربع الرابع.

وأفاد المديني بأن الطرح المستهدف سيكون بالريال، إلى جانب إمكانية الدخول في سوق الصكوك بالدولار.