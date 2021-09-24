بيان أمني بشأن 29 مواطناً ألقوا عبوات بلاستيكية على المارة بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يضايقون المارة بمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تم القبض على 29 شخصًا، جميعهم مواطنون في العقد الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد أن ضايقوا المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.