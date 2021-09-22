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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً على مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة، غداً الخميس، على المملكة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي الى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة الكرمة.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

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