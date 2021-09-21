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«التعليم» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب والمعلمين والإداريين

«التعليم» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب والمعلمين والإداريين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أن يوم غد الأربعاء سيكون إجازة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بمناسبة اليوم الوطني.

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس سيكون بمشيئة الله إجازة لموظفي وموظفات الإدارات ومكاتب التعليم بمناسبة اليوم الوطني 91″.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قررت أن يكون يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري الموافق 16 صفر 1443هـ، إجازة لجميع القطاعات ” العام – الربحي – غير الربحي”، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة.

يأتي ذلك وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ووفقا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

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