بعد صدور نظام «التسول».. تعرَف على عقوبة «المتسولين» داخل المملكة

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام مكافحة التسول.

ونص النظام على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً.

وعرف مشروع نظام مكافحة التسول، المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، كما عرف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.