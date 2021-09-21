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تعرّف على حالة طقس الأربعاء المتوقعة على مناطق المملكة

تعرّف على حالة طقس الأربعاء المتوقعة على مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء في المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، حالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

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