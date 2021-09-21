مؤشر الأسهم ينهي جلسة الثلاثاء منخفضا عند 11315 نقطة.. 6.3 مليار تداولات

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضًا بـ 12.52 نقطة، ليقفل عند مستوى 11315.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وصدر، وجاكو، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، ونسيج، وجدوى ريت السعودية، والبابطين، واسمنت اليمامة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.41% و 3.15% .

وجاءت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، وإعمار، وسبكيم العالمية، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والراجحي، ونسيج، وسبكيم العالمية، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 303.51 نقطة ليقفل عند مستوى 25173.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 1899 صفقة.