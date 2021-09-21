الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مئات الألوف.. «مختص» يكشف عن سعر أغلى صقر في المملكة (فيديو)

مئات الألوف.. «مختص» يكشف عن سعر أغلى صقر في المملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أحد المتخصصين في تربية الصقور عن أغلى طائر في المملكة، اشتراه مسؤول خليجي كبير.

جاء ذلك في لقاء أجراه برنامج “الراصد” الذي يبث على قناة “الإخبارية”، مع الصقار عبد الرحمن الحربي، حيث قال الحربي إن أغلى صقر في المملكة اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن “هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها”.

وبحسب الحربي، فإن هناك عدة عوامل تلعب الدور الأبرز في تحديد سعر الصقور، أولها قوة جناح الطائر.

مواد ذات صلة

لرفع نتائج المملكة.. «التعليم» تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS للصف الخامس الابتدائي

لرفع نتائج المملكة.. «التعليم» تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS للصف الخامس الابتدائي

«التواصل الحكومي»: المملكة حققت نقلة نوعية في مواجهة «كورونا»

«التواصل الحكومي»: المملكة حققت نقلة نوعية في مواجهة «كورونا»

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» بالمسجد الحرام

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» بالمسجد الحرام

تمرين للقوات الخاصة يجمع المملكة والإمارات ومصر واليونان (صور)

تمرين للقوات الخاصة يجمع المملكة والإمارات ومصر واليونان (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>