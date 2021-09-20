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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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نجل حميدان التركي يعلن قرار لجنة الإفراج المشروط بخصوص والده السجين في أمريكا

نجل حميدان التركي يعلن قرار لجنة الإفراج المشروط بخصوص والده السجين في أمريكا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي، السجين في أمريكا ، مساء اليوم الاثنين، قرار لجنة الإفراج المشروط بخصوص قضية والده.

وقال “تركي” في تغريدة على حسابه الموثق على موقع “تويتر”: “الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي حميدان التركي قرار رفض طلبه من لجنة الافراج المشروط”.

وأكد تركي حميدان التركي أن اللجنة قررت إعادة النظر في طلب والده الإفراج المشروط خلال العام القادم، معلقاً: “انقطع هذا السبيل؛ لكن لله سبل لا نعلمها، فأملنا به كبير”.

 

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