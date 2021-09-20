ضابط من دولة الاحتلال لأحد أبطال «نفق الحرية»: أنت بطل ابن بطل

تواصل – فريق التحرير:

لا تزال عملية هروب أبطال نفق الحرية الفلسطينيين من سجن “جلبوع” تلقي بظلالها حتى هذه اللحظة، بالرغم من العودة المؤلمة للأبطال لسجون الاحتلال مجددا، بعد عمليات وملاحقات واسعة من قبل جنود الاحتلال.

محامي الأسير أيهم كممجي ذكر أن ضابطاً من ضباط دولة الاحتلال قال لأيهم: “أنت بطل ابن بطل وشجاع ابن شجاع، وما فعلته ليس قليلاً “.

وأضاف أن أيهم رد عليه قائلاً: “هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها”.

يذكر أن القناة 20 بتليفزيون دولة الاحتلال أكدت أنه سيتم تعزيز سجن “جلبوع” بحراس من سجون مختلفة؛ سيعملون لفترات أطول، وسيجرون تفتيش وعَدّ للأسرى الأمنيين من خلف نوافذ الزنازين، قد تصل إلى مرة كل ربع ساعة على مدار اليوم.