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«مكالمة مُبكية».. طفلة يمنية لوالدها قبل أن يعدمه الحوثيون: «توحشنا كلنا»

«مكالمة مُبكية».. طفلة يمنية لوالدها قبل أن يعدمه الحوثيون: «توحشنا كلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو للمكالمة التي دارت بين الطفلة شهد ووالدها قبل يوم من إعدامه رمياً بالرصاص على يد عناصر ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال الأب في المكالمة التي تم تداولها على نطاق واسع وأحدثت ردود أفعال متعاطفة: “ستوحشوني أنت وإخواتك ادعوا لي”.. فيما قالت الطفلة وهي تبكي “تعرف قد ايش توحشنا كلنا؟”.

يذكر أن ميلشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على إعدام 9 أشخاص رمياً بالرصاص، السبت الماضي، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الحوثيين تطلق الرصاص الحي في رأس المدنيين، وهم ملقون على الأرض.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات بأن “النيابة العامة نفّذت حكم القصاص بحق أعضاء الخلية المتورطين في اغتيال الصماد”، موضحة أن “التنفيذ جرى في ميدان التحرير، رميا بالرصاص، بحضور قيادات في صفوف الحوثيين”.

جاء ذلك، بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلاً، لم يبلغ الـ 18 من عمره.

كما أشار إلى أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبراً أن ما يقوم به الحوثيون استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين.

 

 

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