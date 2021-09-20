هل يجوز نَبْشُ القبر لإخراج ذهب دُفِن مع الميت؟ الشيخ الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم نَبْشُ القبر لإخراج الذهب من أذن الميتة.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه “في قريتنا بنت ماتت وفي أذنها ذهب، وأنزلوها القبر وهي كذلك، فهل يجوز نَبْشُ القبر لإخراج الذهب؛ لتستفيد منه والدتُها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “الأصل، بل الواجب أن يُنزَع هذا الذهب من أذنها؛ لأنه مال، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن إضاعة المال، ومع ذلك إذا دُفِنت ومضى عليها مدةٌ يُتوقع أنها تغيرت فيها من طول المكث، والذهبُ ليس بذي بال أي: ليس له قيمة مرتفعة يمكن أن يستفاد منها، فإن مثل هذا يُترك؛ لأنه أمر لا يحتمله أقاربها بأن يروها على هذه الصفة.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير “وإن كانت المدة قريبةً، والذهب له وقع وقيمة معروفة يستفاد منها، فلا مانع من نَبْشِ قبرها وإخراج الذهب من أذنها. وعلى كل حال الواجب أن يكون ذلك قبل الدفن”.