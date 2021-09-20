الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجوز نَبْشُ القبر لإخراج ذهب دُفِن مع الميت؟ الشيخ الخضير يجيب

هل يجوز نَبْشُ القبر لإخراج ذهب دُفِن مع الميت؟ الشيخ الخضير يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم نَبْشُ القبر لإخراج الذهب من أذن الميتة.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه “في قريتنا بنت ماتت وفي أذنها ذهب، وأنزلوها القبر وهي كذلك، فهل يجوز نَبْشُ القبر لإخراج الذهب؛ لتستفيد منه والدتُها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “الأصل، بل الواجب أن يُنزَع هذا الذهب من أذنها؛ لأنه مال، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن إضاعة المال، ومع ذلك إذا دُفِنت ومضى عليها مدةٌ يُتوقع أنها تغيرت فيها من طول المكث، والذهبُ ليس بذي بال أي: ليس له قيمة مرتفعة يمكن أن يستفاد منها، فإن مثل هذا يُترك؛ لأنه أمر لا يحتمله أقاربها بأن يروها على هذه الصفة.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير “وإن كانت المدة قريبةً، والذهب له وقع وقيمة معروفة يستفاد منها، فلا مانع من نَبْشِ قبرها وإخراج الذهب من أذنها. وعلى كل حال الواجب أن يكون ذلك قبل الدفن”.

مواد ذات صلة

5 تريليونات ريال.. ماذا يعني هذا الرقم في المملكة

5 تريليونات ريال.. ماذا يعني هذا الرقم في المملكة

«الخضير» يوضح حكم صلاة الرجل مع زوجته إذا فاتته صلاة الجماعة

«الخضير» يوضح حكم صلاة الرجل مع زوجته إذا فاتته صلاة الجماعة

«الخضير» يوضح حكم زيادة العبادة في الأوقات الفاضلة كيوم «عاشوراء»

«الخضير» يوضح حكم زيادة العبادة في الأوقات الفاضلة كيوم «عاشوراء»

الشيخ الخضير يوضح حكم قول «فعلتُ ما عليَّ والباقي على الله»

الشيخ الخضير يوضح حكم قول «فعلتُ ما عليَّ والباقي على الله»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة