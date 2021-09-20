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تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية

تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية
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تواصل – وكالات:

تحطمت طائرة تدريب عسكرية، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين ونقلهم إلى المستشفى.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أنه تم إنقاذ طيّارَين عسكريين أمريكيين ونقلهم إلى المستشفى الأحد بعدما تحطّمت طائرتهما التدريبية في الباحة الخلفية لمنزل في أحد الأحياء بتكساس.

وأسفر تحطم الطائرة أيضا عن تضرر ثلاثة منازل،  لكن الطيارين من الخروج من الطائرة قبل تحطّمها.

وقد أظهرت تسجيلات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحب الدخان الأسود أثناء تصاعدها من موقع الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن جهاز الإطفاء أنه من حسن الحظ أنها سقطت في باحة المنزل الخلفية ولم تضرب أي منازل مباشرة.

كما أعلنت قيادة التدريب الجوي التابعة للبحرية الأمريكية أن الطائرة من طراز “تي-45سي غوسهوك”، وهي طائرة تدريب تستخدم عادة عل متن حاملات الطائرات، تحطّمت على بعد ثلاثة كيلومترات عن قاعدة فورت وورث العسكرية.

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