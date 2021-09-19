«الصحة»: 7 فوائد لتلقي الجرعة الثانية من «لقاح كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أهمية تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للحد من انتشار الفيروس وتحقيق الوقاية المجتمعية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من فوائد الجرعة الثانية ما يلي:

95% تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس.

تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى.

تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا.

تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى.

تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ أنه تم تسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (81) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,531) حالة ولله الحمد.