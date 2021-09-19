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تفاصيل مثيرة عن أموال عائلات «بيل جيتس ومالك فيسبوك»

تفاصيل مثيرة عن أموال عائلات «بيل جيتس ومالك فيسبوك»
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة عن أن ثراء عائلة مشاهير رجال ورواد الأعمال، كان العامل الأهم في بدء عمل تجاري وتوفير شبكة أمان مالي في حالة الفشل، وذلك بحسب استخدام البيانات الديموغرافية والأكاديمية والمالية لرواد أعمال بين 25-35 عاما.

وفي مقال نشرته الغارديان البريطانية  بعنوان “رواد الأعمال رائعون لكن عائلاتهم من منحهم البداية” أكدت  أن القاسم المشترك بين  رجل الأعمال بيل غيتس و جيف بيزوس و إيلون_ماسك وغيرهم هو أنهم جميعهم من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا والأشخاص الأذكياء والمبدعين ورجال الأعمال الناجحين.

وتابعت : لكن هناك شيء آخر ” لقد كان لديهم جميعًا عائلات ثرية ساعدتهم في البداية”.

ونوهت الصحيفة إلى أنه على سبيل المثال:

1-والدة بيل غيتس قدمته لمدراء شركة IBM لإبرام أول صفقة له.

2- والدا بيزوس كان من أوائل المستثمرين في أمازون.

3- زوكربيرج أخذ قرضا بقيمة 100 ألف دولار من والده لبدء فيسبوك.

4- مايكل ديل مؤسس شركة ديل وفيل نايت مؤسس شركة نايكي ينسبان الفضل إلى والديهم في بدء شركاتهم.

وأوضحت الدراسة أن كونك ذكيا لم يكن عاملاً مهما أبداً، فقد وجدت الدراسة أن من درجاتهم أقل في اختبارات التحصيلي والرياضيات ولكنهم ينتمون إلى عائلة ذات ثروة عالية، لديهم فرصة أكبر لأن يصبحوا رواد أعمال كبار.

و تساءلت أيضا : ” لكن ليس بالضرورة نجاحهم، فهناك فرق بين بدء عمل تجاري وبين جعله ناجحاً ومربحاً وذا قيمة”.

وفي السياق أيضاً أكدت الدراسة أن  أموال العائلة وعلاقاتها تلعب دوراً مهماً عند بدء عمل تجاري للأبناء، بل في الواقع، أحد المصادر الرئيسية لتمويل الشركات الناشئة، متقدمًا على الخيارات الأخرى مثل القروض المصرفية ورأس المال الاستثماري.

وتابعت : لقد استفاد بيزوس وغيتس وموسك وغيرهم من آبائهم ثم استخدموا عقولهم وأخلاقيات العمل – وبعض الحظ – لبناء شركات عظيمة.

وف نهاية الدراسة قالت إنه يمكن للحكومات والمنظمات تقديم إعفاءات ومنح وقروض لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة لكن في النهاية أموال وعلاقات العائلة ، هو العامل الأكثر أهمية لريادة الأعمال.

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