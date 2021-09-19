ما الفرق بين المناعة المكتسبة من التطعيم بلقاح كورونا والمناعة الطبيعية؟.. استشاري يجيب

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كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، عن الفرق بين المناعة المُكتسبة بعد التطعيم بلقاح “كورونا”، والمناعة الطبيعية عقب الإصابة بالفيروس.

وأوضح العمري، خلال مداخلة مع برنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc” ، أن هناك فرقين جوهريين بين النوعين من المناعة، حيث أن المناعة بعد التطعيم تستمر على الأقل من 6 إلى 8 أشهر، كما أنها تعطي مناعة ثابتة وتمنع الإصابات الشديدة والحالات الخطيرة والوفيات.

وأشار العمري إلى عدم وجود دراسات تثبت بأن المناعة بعد الإصابة بالفيروس تستمر بنفس الزخم من 6 إلى 8 شهور، إلى جانب اعتمادها على مقدار الإصابة.

ولفت إلى أن فرص انتقال فيروس “كورونا” إلى الحيوانات الأليفة خاصة القطط والكلاب “خفيفة”؛ كون جهازها المناعي يستطيع التغلب على الفيروس.

ونوه إلى عدم وجود تأكيدات حول انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.