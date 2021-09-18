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«الأمر بالمعروف» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

«الأمر بالمعروف» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن رغبتها في التعاقد على الوظائف المستثناة (رئيس مركز هيئة/ عضو هيئة) للمرتبة السادسة وعددها (٤٩ وظيفة).

• شروط التقديم

  1. التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للرئاسة ولن يقبل أي طلب ورقي.
  2. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  3. التقديم للرجال فقط علماً أنه سيتم الإعلان قريباً عن الوظائف النسوية
  4. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة
  5. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة
  6. لا يكون من العاملين في السلك العسكري، ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزمه إرفاق وثيقة إنهاء الخدمة
  7. التقديم لمدة خمسة أيام اعتباراً من تاريخ 12/2/1443هـ
  8. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي (بكالوريوس) في التخصصات التالية (أصول دين ، قانون ، دعوة ، شريعة)
  9. لا يقل التقدير عن (جيد جداً)
  10. أن تتوفر فيه الشروط المناسبة للوظيفة

• موانع التقديم على الوظائف (للموظفين)

1- إذا كان صاحب الطلب قد حصل على تقدير أقل من (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة

2- إذا كان صاحب الطلب قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (خمسة عشر) يوماً فأكثر خلال السنة السابقة

3- إذا كان صاحب الطلب مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق
4- إذا كان صاحب الطلب مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد عن ستة أشهر أو لديه إجازة استثنائية أو إجازة دراسية
5- ألآ يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية

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