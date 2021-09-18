«الأمر بالمعروف» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن رغبتها في التعاقد على الوظائف المستثناة (رئيس مركز هيئة/ عضو هيئة) للمرتبة السادسة وعددها (٤٩ وظيفة).
• شروط التقديم
- التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للرئاسة ولن يقبل أي طلب ورقي.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- التقديم للرجال فقط علماً أنه سيتم الإعلان قريباً عن الوظائف النسوية
- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة
- لا يكون من العاملين في السلك العسكري، ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزمه إرفاق وثيقة إنهاء الخدمة
- التقديم لمدة خمسة أيام اعتباراً من تاريخ 12/2/1443هـ
- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي (بكالوريوس) في التخصصات التالية (أصول دين ، قانون ، دعوة ، شريعة)
- لا يقل التقدير عن (جيد جداً)
- أن تتوفر فيه الشروط المناسبة للوظيفة
• موانع التقديم على الوظائف (للموظفين)
1- إذا كان صاحب الطلب قد حصل على تقدير أقل من (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة
2- إذا كان صاحب الطلب قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة (خمسة عشر) يوماً فأكثر خلال السنة السابقة
3- إذا كان صاحب الطلب مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق
4- إذا كان صاحب الطلب مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد عن ستة أشهر أو لديه إجازة استثنائية أو إجازة دراسية
5- ألآ يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية