دولة أوروبية تمنع تسمية المواليد باسم «فلاديمير بوتين»

تواصل – وكالات:

رفضت السلطات السويدية، طلب زوجين مقيمين في البلاد، تسمية طفلهما على اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دون شرح الأسباب.

ووفقا لإذاعة محلية، فقد رفضت السلطات تسمية المولود دون شرح الأسباب، لكن القانون السويدي يمنع الأسماء المسيئة، أو التي تسبب الخطر لحاملها، أو التي تشبه ألقاب الآخرين بشكل واضح.

ولم يتضح أي الفئات السابقة ينتمي لها اسم الرئيس الروسي، لكن الأبوان اضطرا أخيرا للبحث عن اسم آخر لمولودهما.

وبحسب القانون الذي صدر لأول مرة عام 1982 وتم تحديثه في 2017، يتعين على الآباء الإبلاغ عن مواليدهم في غضون 3 أشهر من الولادة.