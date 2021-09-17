الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة (صورة)

أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة (صورة)
0

تواصل – واس :

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة، احتفاءً بما تزخر به المدينة من إرث حضاري وقيمة تراثية أصيلة تعزز من مظاهر الهوية الوطنية في الفضاء العام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 17 طريقًا في نطاق 10 أحياء في شمال وغرب مدينة الرياض، وستشمل تركيب 209 لوحات ما بين جدارية، وفي الجزر الوسطية، ولوحات سهمية، بالإضافة إلى 16 لوحة علوية، لتسهم في تسهيل عملية استدلال السكّان عليها، والتنقل بسلاسة فيما بينها وبين الطرق المجاورة لها.

وستدرج أمانة الرياض رمز استجابة سريعة QR Code على اللوحات، تتضمن تعريفًا مختصرًا بالمسمى، إلى جانب تمكين السكان من الاطلاع على بيانات توجيهية للطريق، ومعلومات عن الحي والبلدية التي يقع ضمن نطاقها، وموقعه في الخريطة المكانية للعاصمة، وذلك انسجامًا مع خطوات التحول الرقمي في المدينة.

وتأتي مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموروث العميق والأصيل للمدينة، الذي يمثل أساسًا متينًا لما تشهده في الوقت الحاضر من نهضة وتطور.

مواد ذات صلة

أمانة الرياض تحدد اشتراطات تقديم خدمة «صف المركبات» للزبائن

أمانة الرياض تحدد اشتراطات تقديم خدمة «صف المركبات» للزبائن

«أمانة الرياض» تحدد 15 اشتراطاً للتصريح بخدمة «صف المركبات»

«أمانة الرياض» تحدد 15 اشتراطاً للتصريح بخدمة «صف المركبات»

«أمانة الرياض» تحدد 3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة ودمج الأراضي

«أمانة الرياض» تحدد 3 اشتراطات لتجزئة الفلل المتجاورة ودمج الأراضي

«أمانة الرياض» تنفذ جولات على المطاعم وتكشف مخالفات جسيمة (فيديو)

«أمانة الرياض» تنفذ جولات على المطاعم وتكشف مخالفات جسيمة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة