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تهالك وتآكل جسر المشاة في طريق الحرمين بجدة.. والأمانة تعد بخطة تطوير (فيديو)

تهالك وتآكل جسر المشاة في طريق الحرمين بجدة.. والأمانة تعد بخطة تطوير (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

سلط تقرير بثته قناة الإخبارية، الضوء على تضرر جسر المشاة في طريق الحرمين بجدة.

وأوضح التقرير تآكل خشب الجسر وتحلل المسامير، وكذلك تهالك السقف الذي رغم تغييره حديثاً لسقوطه قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى أرضية الجسر.

وأشار مراسل الإخبارية إلى أن أمانة جدة ألزمت المستثمر القديم بترميم الجسر، حتى يتم إعادة طرحه للاستثمار مرة أخرى.

وأكدت القناة أن الجسر مقام منذ أكثر من 10 سنوات، بينما هو متهالك منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح مراسل القناة أنه قد تم التواصل مع أمانة جدة، وأكدوا أن هناك خطة تطويرية للجسور تشمل تحويلها من خشبية إلى حديدية، ووضع اللوحات الإعلانية وشاشات العرض عليها.

 

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