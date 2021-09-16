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«الصحة» توضح الفرق بين تأثير وفوائد المناعة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا

«الصحة» توضح الفرق بين تأثير وفوائد المناعة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن تأثير وفوائد المناعة بعد لقاح كورونا، تتفوق بمراحل عديدة عن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة، وذلك في مختلف النواحي.

وبينت الوزارة، أن المناعة بعد التطعيم ضد كورونا تمنع غالبا حدوث المرض الشديد، وتخفض أيضا احتمالات الإصابة بالمرض ومضاعفاته طويلة الأمد، وكذلك تقرر انتقال العدوى في المجتمع.

وأضافت وزارة الصحة، أن المناعة بعد الإصابة بعدوى كورونا ترتفع معها احتمالية الأعراض شديدة تستدعي التنمويم، وكذلك تزيد احتمالية المضاعفات طويلة الأمد، وأيضا تزيد من سرعة انتقال العدوى إلى الآخرين.

 

 

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